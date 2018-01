F-1 fica 2 meses e meio sem testes Não há intervalo entre as etapas deste Mundial em que a maioria das equipes não treine nos mais variados circuitos, pertencentes ou não ao calendário da temporada. A partir da última prova do ano, contudo, o GP do Japão, dia 15 de outubro, tudo irá mudar. Até dia 31 de dezembro portanto durante dois meses e meio, todo e qualquer teste de pista está proibido. "Considero uma medida absolutamente correta", diz Michael Schumacher, enquanto Ron Dennis, da McLaren, acredita que, ao contrário de reduzir custos, "a Fórmula 1 se tornará ainda mais cara." Até o ano passado, os testes particulares eram proibidos apenas no mês de novembro. Agora será a primeira vez que a Fórmula 1 experimentará um período tão longo de ausência das pistas. "É uma forma de não privilegiar os times que dispõem de mais recursos", alega o presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), o inglês Max Mosley. Quando ele lançou a idéia, encontrou nos pilotos excelente receptividade. "Não vejo muito sentido testar um carro que no ano seguinte não será mais utilizado em competição", diz Michael. O vencedor do GP da Grã-Bretanha, Mika Hakkinen, da McLaren, lembra que é um erro as pessoas imaginarem que os pilotos ficarão dois meses e meio de férias. "Estaremos longe dos circuitos, verdade, mas nossa agenda de participações em compromissos da equipe e seus patrocinadores implicará poucos dias livres e inúmeras viagens." Talvez os maiores beneficiários da medida sejam os mecânicos que, mais do que qualquer outro profissional da Fórmula 1, são os que mais ficam longe de casa. "Esse pessoal também tem o direito de vida familiar", diz Eddie Jordan, proprietário da Jordan. É possível que por causa de seus carros não estarem hoje na maioria das provas, no mesmo nível dos da Ferrari e da Williams, Ron Dennis é contra a proibição dos testes. "Haverá enormes investimentos na área de simulação de treinos", prevê o diretor e sócio da McLaren. Por não estar disputando o campeonato deste ano, a Toyota está fora dessa proibição. A escuderia japonesa irá estrear da Fórmula 1 na próxima temporada. Seu carro tem previsão de ficar pronto no começo de novembro e, com muita probabilidade, a Toyota necessitará desses meses para desenvolvê-lo, já que a marca japonesa, além da inexperiência, produzirá chassi, motor e câmbio por conta própria.