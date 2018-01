F-1: filme revê história de campeões O ronco de um motor, para um aficionado de Fórmula 1, tem significado especial. Principalmente se for da lendária Lotus de Émerson Fittipaldi, da Williams de Nelson Piquet ou da McLaren de Ayrton Senna. Juntos, esses três pilotos conquistaram oito títulos mundiais em 20 anos, tornando o automobilismo um esporte idolatrado no Brasil. O documentário "A Era dos Campeões", dos diretores Marcos Bernstein e Cesário Mello Franco, busca explicações para tamanha hegemonia. Deverá ficar pronto em outubro para exibição em tevê e muito provavelmente em cinema. Leia mais no Jornal da Tarde