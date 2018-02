F-1: Fisichella, agora, é o mais rápido No segundo treino livre para o Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1, nesta sexta-feira à noite, o italiano Giancarlo Fisichella, da Renault, foi o mais rápido, com o segundo lugar sendo ocupado surpreendemente pelo indiano Narain Karthikeyan, da Jordan. Os tempos desta sessão foram cerca de 4 segundos maiores em relação à sessão anterior por causa da chuva. Michael Schumacher não foi para a pista marcar tempo porque sofreu um acidente no primeiro treino e os mecânicos tentam recuperar seu carro. Se isso não for possível para o treino classificatório (que acontece na madrugada desta sexta para sábado, à 1 hora), o alemão usará o carro reserva. Confira os tempos da quarta sessão livre: 1.º - Giancarlo Fisichella (ITA/Renault), 1min50s136; 2.º - Narain Karthikeyan (IND/Jordan), 1min50s150; 3.º - Ralf Schumacher (ALE/Toyota), 1min50s369; 4.º - Jenson Button (ING/BAR), 1min50s920; 5.º - Christijan Albers (HOL/Minardi), 1min50s994; 6.º - Tiago Monteiro (POR/Jordan), 1min51s223; 7.º - Mark Webber (AUS/Williams), 1min51s274; 8.º - Jarno Trulli (ITA/Toyota), 1min51s503; 9.º - David Coulthard (ESC/RedBull), 1min51s710; 10.º - Robert Doornbos (HOL/Minardi), 1min51s971; 11.º - Fernando Alonso (ESP/Renault), 1min52s667; 12.º - Christian Klien (AUT/RedBull), 1min52s897; 13.º - Jacques Villeneuve (CAN/Sauber), 1min53s460; 14.º - Rubens Barrichello (BRA/Ferrari), 1min53s739; 15.º - Felipe Massa (BRA/Sauber), 1min53s842; 16.º - Takuma Sato (JAP/BAR), 1min54s307; 17.º - Antonio Pizzonia (BRA/Williams), 2min01s075. Não marcaram tempo: Michael Schumacher (ALE/Ferrari), Kimi Raikkonen (FIN/McLaren) e Juan Pablo Montoya (COL/McLaren). Obs.: Em negrito os pilotos brasileiros.