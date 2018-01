F-1: Gisele pode dar bandeirada de novo Os promotores do GP do Brasil de Fórmula 1 fecharam a programação da corrida de 25 de setembro, no Autódromo de Interlagos. A corrida será disputada às 14h e a preliminar ficará por conta de uma etapa da Trofeo Masserati. Como no ano passado, a supermodel Gisele Bündchen poderá dar a bandeirada de chegada. A empresária Mônica Monteiro disse, nesta quarta-feira, que a modelo gostou da experiência em Interlagos em 2004, quando deu a bandeirada precisa na vitória do colombiano Juan Pablo Montoya, depois de torcer muito para Rubinho Barrichello. Gisele estará no Brasil no começo de setembro para diversos compromissos e ainda responderá se aceita o convite. Mônica pretende ainda levar mais duas modelos internacionais da sua agência, a IMG, ao GP do Brasil: a gaúcha Letícia Birkheuer, ex-jogadora juvenil de vôlei, e a paranaense Michele Alves, ex-campeã brasileira de karatê. "Estou segura de que elas vão arrasar". A programação da corrida começa no dia 23, sexta-feira, com os treinos livres previstos para as 11h e 14h. No sábado, as equipes terão mais duas tomadas de treinos livres, às 9h e 10h15. Também no sábado, a partir das 13h, haverá a disputa do grid de largada. No domingo, antes do GP, haverá a disputa da sétima etapa da Maserati, a partir das 10h40. A categoria é disputada com modelos de competição da Mserati Coupé Cambiocorsa. Os ingressos para o GP do Brasil podem ser adquiridos pelo telemarketing oficial da prova, que atende de segunda a sábado das 9h às 21h, pelo telefone (011) 2191-6999 ou pelo site oficial da corrida: www.gpbrasil.com.br