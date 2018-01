F-1: GP belga prova quem é bom piloto A grande maioria dos pilotos diz: "Spa é a minha pista favorita". Todos, também, prendem a respiração ao percorrer parte dos seus impressionantes 6.976 metros, como nas curvas Eau Rouge e Blanchmont, contornadas a mais de 300 km/h. E o GP da Bélgica relaciona-se diretamente à natureza do seu circuito. A prova transformou-se num espécie de hora da verdade para os pilotos. Quem realmente tem competência é capaz de, mesmo sem dispor do melhor carro, fazer a diferença. Não se trata de obra do acaso o fato de Ayrton Senna ter vencido a corrida em 1985, com Lotus, e depois em 88, 89, 90 e 91, com McLaren. Assim como não é apenas coincidência Michael Schumacher ganhar em 1992 e 1995, com Benetton, e 1996, 1997, 2001 e 2002 pela Ferrari. Os dois são considerados, por unânimidade, os melhores pilotos dos últimos 20 anos do Mundial e dois dos maiores de todos os tempos. O Brasil tem ainda duas outras vitórias no GP da Bélgica, com Emerson Fittipaldi, mas no autódromo de Nivelles, não mais existente, próximo a Bruxelas. Spa não é um circuito permanente, ocupa parte da principal estrada que liga as cidades de Spa a de Francorchamps, em meio às montanhas das Ardenas, na fronteira na Bélgica com a Alemanha e a Holanda. Outra característica da prova em Spa é a imprevisibilidade do tempo. Chove com freqüência acima do normal. E as competições disputadas sob condições tão distintas ajudam a selecionar ainda mais os mais dos menos capazes e corajosos também. Claro que Senna e Schumacher só poderiam, mesmo, se sobressair. Uma outra pista já recebeu o GP da Bélgica - Zolder, do lado da capital. A Fórmula 1 perdeu lá, no dia 8 de maio de 1982, um dos seus maiores mitos: Gilles Villeneuve. Sua Ferrari vôou ao tocar rodas com a March do alemão Jochen Mass, na classificação. O arrojo, carisma, a coragem, e a determinação de Gilles permanecem vivos na Fórmula 1.