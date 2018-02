F-1: GP Brasil ainda não foi confirmado O campeonato mundial de Fórmula 1 da temporada 2006 vai começar no Bahrein, no dia 12 de março, e deverá terminar no dia 22 de outubro, no Brasil. O calendário provisório de 2006 foi divulgado nesta quarta-feira pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA), em reunião em Roma, mas o GP do Brasil ainda não foi oficializado. De acordo com a entidade, a corrida ainda está ?sujeita a aprovação de contrato?. Se for confirmada, vai fechar a temporada. No ano passado, o GP do Bahrein aconteceu na terceira etapa do Mundial. A etapa brasileira - onde foi decidido o campeonato - foi a antepenúltima prova do ano. "Estamos muito oprgulhosos. A decisão mostra a confiança que a Fórmula 1 depositou na organização do GP do Bahrein?, disse o diretor do circuito, Martin Whitaker. Na opinião do diretor, "a primera prova do ano sempre atrai atenção maior da imprensa, er temos certeza que nos próximo ano não será diferente. Além disso, teremos novos atrativos, com novas equipes, novos pilotos, patrocinadores, motores e um novo regulamento", acrescentou o dirigente. Veja o calendário provisório da temporada 2006 da F-1: Bahrein ---- 12 de março Malásia ---- 19 de março Austrália ---- 2 de abril San Marino ---- 23 de abril GP da Europa ---- 7 de maio Espanha ---- 14 de maio Mônaco ---- 28 de maio Inglaterra ---- 11 de junho Canadá ----- 25 de junho Estados Unidos ---- 2 de julho França ----- 16 de julho Alemanha ---- 30 Julho Hungria ---- 6 de agosto Turquia ---- 27 de agosto Itália ----- 10 de setembro Belgica ---- 17 de setembro Japão ---- 01 Outubro China ----- 8 de outubro *BRASIL ---- 22 de outubro * A confirmar.