F-1: GP Brasil deverá ter chuva O Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 - que pode definir o mundial 2005 - muito provavelmente será disputado sob chuva. De acordo com a previsão do meteorologista Marcelo Pinheiro, da Climatempo, as possibilidades de chuva no nomento da corrida - que começa às 14 h de domingo - são de 70%. Os treinos de sábado, que definem o grid de largada, no entanto, serão disputados em pista seca. O instituto prevê que no sábado não deverá chover na região de Interlagos. Se a previsão se confirmar, e chover durante a prova, a grande beneficiada será a Ferrari, na opinião do ex-piloto Luciano Burti. ?A a corrida for disputada em pista sêca eu dificilmente apontaria a Ferrari como favorita, mas em pista molhada, acha que Rubinho e Schumacher passarão a ter muita chance?, disse Burti, em entevista ao programa Redação Sportv. Os 20 pilotos que vão disputar o Grande Prêmio já a partir dos treinos livres de sexta-feira, encontrarão o autódromo de Interlagos em sua melhor condição. A não ser pela ondulação na Reta Oposta, o circuito atende até com alguma reserva a quase todos os quesitos de segurança e funcionalidade estabelecidos pela FIA. Nesta quarta-feira, o inglês Charlie Whiting inspeciona as obras que ele mesmo orientou no circuito paulistano. E, com muita probabilidade, irá gostar do que vai ver. "Realizaram um trabalho fantástico", definiu Pasquale Latunedú, braço-direito de Bernie Ecclestone, o promotor do Mundial de Fórmula 1.