F-1: Hill aconselha Button a deixar Honda para ser campeão O inglês Damon Hill, campeão mundial de Fórmula 1 em 1996 (pela Williams), aconselhou nesta terça-feira o seu compatriota Jenson Button a deixar a Honda, uma vez que não acredita que a equipe japonesa, que é a mesma de Rubens Barrichello, tenha chances de brigar pelo título. "Não acredito que a Honda seja uma equipe capaz de ser campeã", disse Hill, que atualmente é presidente do Clube Britânico de Pilotos de Corrida, em entrevista ao The Daily Telegraph. "Além disso, se Button quer ser campeão, ele precisa de um projeto para os próximos anos." Hill contou que Button deveria pensar apenas nele. "Falta algo para a Honda. Jenson colocou todos os seus ovos em uma cesta. Ele é o número um da equipe. Há muita esperança, mas eventualmente sua lealdade deve ser à sua carreira", explicou. O ex-campeão ainda disse que o novato inglês Lewis Hamilton, de apenas 22 anos, que faz sua estréia na Fórmula 1 pela McLaren, pode aparecer como um líder entre os pilotos do país. "Lewis chegou direto em uma equipe com histórico, como eu fiz na Williams. Eles sabem como ganhar corridas. E olha que não são muitos os que sabem. A McLaren, a Ferrari e a Renault sabem. Já a Honda não."