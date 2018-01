F-1 homenageia vítimas de atentados A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) informou nesta sexta-feira que no próximo domingo, antes da largada do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, no circuito de Silverstone, será feito um minuto de silêncio em sinal de luto pelas vítimas dos atentados de Londres. Através de um comunicado, a federação acrescentou que "nesses trágicos e difíceis momentos, a FIA, a Formula One Management (empresa organizadora do Mundial), o circuito de Silverstone, as escuderias, os pilotos e todos os que fazem parte da Fórmula 1 enviam suas condolências às famílias e aos amigos de todos aqueles que morreram". A última vez que os pilotos da Fórmula 1 deixaram seus carros e ofereceram um minuto de silêncio foi no GP de Mônaco de 1994. Naquele dia, o lugar do pole position também ficou vazio. Era a primeira prova sem Ayrton Senna, falecido 15 dias antes, na etapa de San Marino.