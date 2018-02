F-1: Honda assume controle total da BAR A Honda anunciou, nesta terça-feira, um acordo com a BAR (British American Tobacco) para assumir, a partir de 2006, o controle total da escuderia de Fórmula 1 com a compra de 55% das ações do proprietário fundador da equipe inglesa. A notícia foi divulgada dias antes da realização do GP do Japão, em Suzuka, onde a fábrica japonesa completará 100 corridas com a BAR. ?Desde a próxima temporada, dedicaremos mais energia a nossas atividades na Fórmula 1 e nos esforçaremos para melhorar a tecnologia, por formar nossos jovens engenheiros e alcançar nosso objetivo, que é ganhar o Campeonato Mundial de Construtores", disse Hiroshi Oshima, responsável de operações na Honda. Mesmo com o acordo, a equipe continuará com suas operações em Brackley, na Inglaterra. ?Embora me entristeça dar por terminada nossa colaboração, é muito satisfatório deixar a escuderia em mãos tão competentes como as da Honda. Desejamos todo o êxito para o futuro e acabaremos com interesse nosso último ano de patrocínio", comentou Jimmi Rembiszewski, diretor de marketing da British American Tobacco.