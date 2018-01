F-1: Indianápolis terá público menor O GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 é mesmo uma corrida de contrastes. Em entrevista à revista inglesa Autosport, o vice-presidente do Indianapolis Motor Speedway, empresa proprietária do autódromo e promotora do evento, Fred Nation, confirmou que este ano o público será menor se comparado ao do ano passado que, por sua vez, compareceu em menor número que na estréia da Fórmula 1 na mais famosa pista do mundo, em 2000. De qualquer forma, os 150 mil espectadores aguardados para domingo representam o dobro do registrado há menos de duas semanas no GP da Itália. "Ultrapassamos a casa dos 100 mil ingressos vendidos há cerca de dois meses e esperamos entre 140 e 150 mil pessoas no dia da corrida", disse Nation. Em 2000, mais de 200 mil pessoas estiveram no circuito, enquanto ano passado, 170 mil. Há alguns erros na forma como a própria Fórmula 1 se apresenta aos norte-americanos, segundo Nation. "Seus dirigentes têm de compreender que aqui é um lugar diferente de todos os outros onde eles levam o campeonato." Alguns fatores explicam a queda de interesse. "A falta de uma disputa maior na pista e, claro, a perda de poder aquisitivo da população." Nation pensa ser de interesse da própria Fórmula 1 e dos donos das equipes conquistar não só fãs nos Estados Unidos bem como novos patrocinadores. "Para isso, eles terão de ser mais agressivos aqui na América." Maior liberdade para a impresa trabalhar seria o primeiro caminho, depois, quem sabe, contar com um representante do país no Mundial e até um time Made in USA, defende Nation. O dirigente do circuito não diz, mas não deixa de ser bastante ruim para a Fórmula 1 desembarcar na América do Norte como a fama de ser a competição de maior tecnologia do mundo e o vencedor da prova completar suas 73 voltas à média de 198,038 km/h, como foi o caso de Mika Hakkinen, da McLaren, ano passado, enquanto na Indy Racing League essa média ultrapassa os 320 km/h. Pior: dificilmente os norte-americanos assistem a uma ultrapassagem, diferentemente também do que estão acostumados. Nem todo torcedor relaciona os diferentes traçados em que uma e outra categoria se apresentam. Mas apesar de todos esses problemas, a paixão do cidadão de Indianápolis - a maior parte do público é da própria cidade - pelo automobilismo é tanta que domingo a Fórmula 1 terá, disparado, o seu maior público da temporada. Resta saber por quanto tempo. Um dos muitos atrativos na programação do fim de semana em Indianápolis é a corrida-exibição de modelos antigos de Fórmula 1, pertencentes a colecionadores. Dentre os que percorrerão os 4.192 metros do traçado acham-se alguns que fizeram história, a exemplo da Ferrari 312, de 1968. Foi nele que pela primeira vez na Fórmula 1, no GP da Bélgica, se viu o uso de um aerofólio. A BRM 160E foi o carro pilotado por Jean-Pierre Beltoise para vencer o GP de Mônaco de 1972, disputado no dia 14 de maio, primeira etapa do Mundial transmitida ao vivo pela TV para o Brasil. Um dos mais belos monopostos já produzidos, a Lotus 79, campeã do mundo com Mario Andretti em 1978, e a Tyrrell 003 do título de Jackie Stewart em 1973, também fazem parte da lista de raridades, conservadas impecavelmente. Além de Rubens Barrichello, da Ferrari, poder assegurar o vice-campeonato no GP dos Estados Unidos, com uma quarta colocação, por exemplo, o que estará agitado no fim de semana é o mercado de pilotos. E as notícias podem ser boas para o Brasil. Cristiano da Matta é dado como certo na Toyota, embora ele mesmo já tenha dito que não assinou ainda, enquanto a imprensa inglesa já começa a acreditar que Felipe Massa tem mesmo chance de correr pela Jordan e até Antonio Pizzonia na Jaguar. As negociações podem evoluir nos próximos dias. Para se ter uma idéia mais precisa do domínio de Michael Schumacher hoje na Fórmula 1: a prova de Indianápolis marca o segundo ano em que ele jamais deixou de ser o líder do campeonato. A Fórmula 1 chegou para disputar o GP dos EUA de 2000 com Mika Hakkinen como líder. O alemão da Ferrari, no entanto, venceu a corrida, reassumiu o primeiro lugar e desde então nunca mais saiu de lá.