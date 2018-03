F-1: ingressos do GP Brasil estão à venda O GP do Brasil de Fórmula 1 vai ser realizado apenas em 24 de outubro, encerrando a temporada. Mas os ingressos já estão à venda, a preços que variam de R$ 245,00 a R$ 1.290,00. Os bilhetes devem ser comprados pelo sistema de telemarketing (0xx11-33294686, das 9 às 21 horas de segunda-feira a sábado), pelo site www.gpbrasil.com.br ou nas agências de viagem cadastradas. A entrega será feita a partir do dia 1º de agosto. Poderão ser adquiridos ingressos para os três dias, apenas para domingo ou para o treino cronometrado de sábado e a corrida, o Race Ticket, introduzido este ano. Os ingressos mais baratos são para o setor G, na reta oposta: R$ 280,00 para os três dias e R$ 245 apenas para sábado e domingo. Já os mais caros são do Setor D, arquibancada coberta no S do Senna: R$ 1.230,00 para sábado e domingo e R$ 1.290,00 para os três dias. No setor F, arquibancada coberta situada no início da reta oposta, os preços são de R$ 790,00 (3 dias), R$ 740,00 (sábado e domingo) e R$ 620,00 (para o dia da corrida). Quem quiser assistir à corrida na subida da reta dos boxes, no setor A, pagará R$ 385,00 (3 dias), R$ 365,00 (sábado e domingo) ou R$ 340,00 (apenas domingo). Em frente à reta de largada, os bilhetes, no setor M, coberto, custam, R$ 720,00, R$ 660,00 e R$ 580,00, respectivamente. Também na reta, o setir B - igualmente coberto - tem ingressos a R$ 860,00 (3 dias) e R$ 810, 00 (sábado e domingo). O pagamento pode ser feito à vista ou parcelado, por meio de cartão de crédito ou boleto bancário. Os ingressos para o treino de sexta-feira serão vendidos nas bilheterias, que também vai vencer bilhetes para estudantes (com apresentação da carteira). Os preços não foram divulgados.