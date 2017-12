F-1 inicia 2003 com apenas 10 equipes Por enquanto, apenas dez equipes vão disputar o Mundial de 2003. Como Bernie Ecclestone, promotor da Fórmula 1, limitou o número máximo de escuderias a 12, há, portanto, duas vagas para quem puder deixar US$ 40 milhões em caução por um ano, investir pelo menos outros US$ 120 milhões na montagem de uma escuderia e fazê-la funcionar para disputar o campeonato da categoria. E tudo isso para apenas largar nas 17 etapas da próxima temporada, cuja abertura será dia 9 de março em Melbourne, na Austrália. Obter resultados é outra história. Na formação dos times as mudanças serão poucas. Não há um único profissional na Fórmula 1 que acredite no projeto do ex-piloto Dan Gurney de criar um time totalmente norte-americano, até nos pilotos, para disputar o próximo Mundial. Em primeiro lugar porque não há tempo. Nos cinco meses que restam para a primeira prova de 2003, seria praticamente impossível encontrar um grande investidor, montar a estrutura de uma organização, projetar e construir um carro, definir pilotos e colocá-los para treinar antes do GP da Austrália. É por isso que o campeonato deve mesmo começar com dez equipes, sem a Arrows, falida. Ferrari, Williams e McLaren, hoje as três mais eficientes, não trocam nenhum de seus pilotos. A Renault, a quarta força desta temporada, substituirá Jenson Button pelo espanhol Fernando Alonso, que nos testes é por vezes até mais veloz que Jarno Trulli, o outro titular. O suíço Perter Sauber preferiu assinar por um ano com o veterano Heinz-Harald Frentzen a renovar o compromisso de Felipe Massa. Já a Jaguar deverá dispensar seus dois pilotos, Eddie Irvine, cujo contrato termina no fim do ano, e Pedro de la Rosa, apesar de o espanhol estar ligado à escuderia por mais um ano. Quem tem mais chances de correr pela Jaguar são Mark Webber e Antonio Pizzonia. Na BAR, Jenson Button já assinou, enquanto Jacques Villeneuve, conforme ele próprio declarou, o seu diretor-geral, David Richards, não o quer mais, ao menos ganhando algo perto de US$ 20 milhões, como manda seu contrato. Como sairá mais caro dispensá-lo, o jeito será Richard pagar Villeneuve. A Jordan trocará o motor Honda pelo Ford, o modelo usado atualmente pela Jaguar, enquanto o time da Ford terá um V-10 novo, com as bancadas de cilindros dispostas a 90 graus, e não 72 graus como hoje. Essa arquitetura de motor é a adotada por Ferrari e BMW. São boas as possibilidades também de Felipe Massa correr no lugar de Takuma Sato na Jordan, apesar de Eddie Irvine também ter chances. A Toyota anuncia o brasileiro Cristiano da Matta dia 9, como companheiro de Olivier Panis, e a Minardi definirá seus pilotos só mais perto da Mundial de 2003 começar.