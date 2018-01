F-1 inicia novo período de testes em Valencia Sem a Renault - que apresenta nesta terça-feira, em Mônaco, o novo modelo R-26 - a Fórmula 1 inicia novo período de testes no circuito espanhol de Valência, na Espanha. Até sexta-feira, Ferrari, McLaren, Honda, Red Bull e Toyota estarão provando seus novos motores V8 e buscando o set up ideal dos carros para o início da temporada de 2006, dia 12 de março, em Bahrein. A Renault, a princípio, participará dos testes a partir de quarta-feira. Enquanto a Ferrari e a Honda estiveram bem nos treinos da semana passada, em Barcelona, a McLaren teve uma série de problemas técnicos de rendimento de motor. A Ferrari deverá contar, pela primeira vez fora de Fiorano e Mugello, com o motoqueiro Valentino Rossi, opção para 2007. Mas a maior novidade na pista, nesta terça, será a estréia da nova Williams FW28, apresentada na semana passada. A Renault, apesar da apresentação formal, nesta terça, tem participado regularmente da pré-temporada de inverno. O piloto João Paulo de Oliveira, atual campeão da F-3 japonesa, indicado pela Petrobrás, participará dos testes da Williams, na sexta-feira. ?Sempre lutei muito por uma chance na F-1. Finalmente ela chegou?, disse o piloto que, este ano, correrá de Fórmula Nippon e Super GT500, no Japão. A dupla da Williams para 2006 será formada pelo australiano Mark Webber e o alemão Nico Rosberg, filho do ex-campeão mundial Keke Rosberg. Nesta segunda-feira, a equipe Super Aguri de Fórmula 1, do ex-piloto Aguri Suzuki, anunciou acordo com a Bridgestone para o fornecimento de pneus em 2006. O primeiro piloto será Takuma Sato. Além da Super Aguri, correrão com esta marca de pneus a Ferrari, Toyota, Williams e Midland. As demais seis equipes utilizarão pneus Michelin que deverá deixar a Fórmula 1 no final da temporada.