F-1 inicia treinos sob sol e previsão é de chuva na prova Os pilotos da Fórmula 1 iniciaram os trabalhos na pista de Interlagos nesta sexta-feira sob forte sol, em São Paulo. O tempo seco e a temperatura alta na pista na manhã, porém, devem contrastar com as condições climáticas do treino classificatório de sábado e com a corrida de domingo no GP do Brasil.