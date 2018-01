F-1: Jordan contrata piloto indiano A Jordan surpreendeu e anunciou nesta terça-feira a contratação do piloto indiano Narain Karthikeyan para a temporada 2005 do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Karthikeyan - que nas últimas três temporadas foi piloto de testes da Jaguar, Jordan e Minardi - será o primeiro indiano a disputar o campeonato de Fórmula 1. "Narain recebeu uma proposta para ser o piloto número 1 da escudería em 2005 e aceitou", limitou-se a dizer o representante do piloto, Sanjay Sharma. O Mundial de 2005 de Fórmula 1 começa no dia 6 de março, com o GP da Austrália em Melbourne.