F-1: José Serra manda tirar outdoors Por ordem do prefeito de São Paulo, José Serra, a Secretaria das Subprefeituras retirou as propagandas pornográficas que foram colocadas em pelo menos 30 outdoors da cidade pelas casas noturnas Romanza, Baco´s, Connection e Café Millenium, como chamariz para os turistas e as equipes que trabalham para o Grande Prêmio de Fórmula 1 do Brasil, que acontecerá domingo, em Interlagos. Todos os envolvidos no caso - empresas de publicidade, empresas veiculadoras, proprietários dos outdoors e as casas noturnas - responderão por crime de atentado ao pudor e as boates terão seus alvarás de funcionamento cancelados. O secretário das Subprefeituras Walter Feldman prometeu ir pessoalmente até a boate Romanza para fechar o estabelecimento, que funciona irregularmente, segundo a prefeitura. Além disso, as empresas publicitárias que produziram as propagandas terão seus registros cancelados. Um dos outdoors mostra uma simulação de sexo oral entre uma garota de programa e um piloto. Uma outra foto destaca as nádegas de uma mulher. A propaganda trazia ainda mensagens diretas, com frases como "Você sabe o que acontece depois do pódium? Venha descobrir no Romanza" traduzidas para o inglês, ressaltando a presença de "garotas quentes, modelos e atrizes". A retirada das propagandas foi ordenada com base no artigo 234 do Código Penal, que classifica como crime de atentado ao pudor a distribuição ou exposição de estampa ou de qualquer objeto obsceno. Além disso, as propagandas infringem o Estatuto da Criança e do Adolescente pois expõem publicamente mensagens pornográficas.