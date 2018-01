F-1: Kimi é o melhor piloto, diz Hakkinen O bicampeão do mundo de Fórmula 1, o finlandês Mika Hakkinen - afastado da categoria desde 2001 -, apontou seu compatriota Kimi Raikkonen como "o melhor piloto da temporada". "Raikkonen é o principal piloto do Mundial, entretanto, a Fórmula 1 não depende só do piloto, mas de uma equipe completa. É impossível prever o que vai acontecer na temporada de 2006", explicou Hakkinen. O finlandês, de 37 anos e vencedor de 20 GPs, corre agora no Campeonato Alemão de Turismo (DTM). "Estou feliz por não fazer parte do circo da Fórmula 1", afirmou Hakkinen ao diário alemão Berliner Zeitung. "Cada ano muda o regulamento e a tensão é cada vez maior", disse Hakkinen.