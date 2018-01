F-1: liberada publicidade de tabaco Uma expectativa a mais ronda o Grande Prêmio do Brasil de F-1 deste ano. Embora haja uma lei que limite a propaganda de cigarros a locais fechados, organizadores do GP decidiram que os carros de corrida poderão exibir o logotipo de marcas que patrocinam 5 das 10 escuderias. Mas a decisão pode provocar polêmica. Há o temor que antitabagistas recorram à Justiça para impedir essa decisão. O Ministério dos Esportes afirma que a lei que proíbe a propaganda não se aplica no caso da corrida de Fórmula 1. E se ampara no parecer que o jurista Ives Gandra Martins preparou sobre o assunto. Para o jurista, nada impede que os carros entrem no autódromo estampando marcas de cigarro. Ele argumenta que esse direito foi definido nos contratos entre as escuderias e os fabricantes, feitos antes de a lei entrar em vigor. Na gaveta ? Para evitar qualquer contratempo, o governo tem na gaveta uma proposta de Medida Provisória. Ela alteraria um dos artigos do texto da lei que restringe a propaganda de cigarros a locais fechados. No item que trata sobre o patrocínio a eventos esportivos, a medida provisória traria um adendo, em que seria estabelecido um prazo maior para que a regra entrasse em vigor. Por esta medida, a proibição da propaganda nos eventos esportivos passaria a valer somente depois de 2005. Data em que também passa a valer a proibição de outros países, como Japão e Estados Unidos para a exibição do patrocínio. O esboço da MP, que estaria na gaveta da Casa Civil, foi preparado depois de contato entre integrantes do Ministério dos Esportes, do Turismo, da Saúde.