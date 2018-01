F-1: líderes treinam forte na Europa Michael Schumacher, Juan Pablo Montoya e Kimi Raikkonen, os três concorrentes ao título da Fórmula 1 deste ano, começaram nesta terça-feira a preparação para o GP dos Estados Unidos, penúltima etapa da temporada, dia 28, em Indianápolis. Eles testaram em três pistas diferentes e, nenhuma surpresa, terminaram o dia como os mais rápidos. O alemão da Ferrari, líder do campeonato com 82 pontos, andou em Jerez da la Frontera - optou pela pista por ter alguns trechos parecidos com Indianápolis -, trabalhou no acerto da F2003-GA e no desenvolvimento dos pneus Bridgestone, e fez a mais rápida de suas 100 voltas em 1min19s260. O alemão Nick Heidfeld, da Sauber (1min20s211, 62), e o brasileiro Ricardo Zonta, piloto de testes da Toyota (1min21s110, 75) também testaram em Jerez. Montoya, o colombiano da Williams (79 pontos), treinou com o FW25 junto com o espanhol Marc Gene, piloto de testes da equipe, em Silverstone. Ambos também deram atenção ao trabalho com os pneus Michelin. Montoya completou 73 voltas, a melhor em 1min20s059, tempo mais baixo que o da pole obtida por Rubens Barrichello no GP da Grã-Bretanha deste ano (1min21s209). Gene também superou aquela marca de Rubinho (1min20s956, 90 voltas). Em Barcelona, o finlandês Kimi Raikkonen (75 pontos) fez 1min17s118 (105 voltas), deixando para trás o escocês David Coulthard, seu companheiro da McLaren (1min17s147, 93 voltas). Nesta terça-feira, Ron Dennis deixou claro que, independentemente do item do regulamento que proíbe o jogo de equipe, Coulthard vai ajudar Raikkonen se for necessário. ?Nós somos um time e os pilotos vão dirigir para o time.? Cristiano da Matta também foi à pista de Barcelona com a Toyota e fez o quinto tempo (1min17s867, 101). ?Estamos colocando todos os nossos esforços na preparação para as corridas seguintes. Nunca corri em Indianápolis ou Suzuka. Portanto, este trabalho será muito importante.? Os testes das equipes prosseguem nesta quarta. A Ferrari treina também em Monza, com o brasileiro Felipe Massa, concentrado no desenvolvimento aerodinâmico. Nesta terça-feira, Massa completou 79 voltas, a mais rápida em 1min22s993. Schumacher hexa - Pelo menos no site da Ferrari. Segundo a Agência Reuters, nesta terça-feira pela manhã a página da equipe já contabilizava o título de 2003 a favor do alemão. À tarde, quem acessava o site encontrava a informação correta. Ao menos por enquanto, Michael Schumacher tem cinco títulos.