F-1: Liuzzi é "pole" no 1.º treino O italiano Vitantonio Liuzzi, da Red Bull Racing, foi o mais rápido no primeiro treino livre da temporada 2005 da Fórmula 1, no Circuito de Albert Park, em Melbourne, na Austrália. Ele marcou o tempo de 1min25s967, sendo que o espanhol Pedro de la Rosa, piloto de testes da McLaren, ficou em segundo lugar, com o tempo de 1min26s480. Entre os pilotos brasileiros, quem surpreendeu foi Ricardo Zonta, que marcou o terceiro tempo (1min27s265), com a Toyota. Felipe Massa (Sauber) foi o sexto e Rubens Barrichello (Ferrari) o 12.º. O heptacampeão Michael Schumacher, assim como Kimi Raikkonen, Giancarlo Fisichella, Fernando Alonso, Patrick Friesacher e Christijan Albers não marcaram tempo porque não completaram nenhuma volta. Confira os tempos do primeiro treino: 1.º - Vitantonio Liuzzi (ITA/Red Bull), 1min25s967; 2.º - Pedro de la Rosa (ESP/McLaren-Mercedes), 1min26s480; 3.º - Ricardo Zonta (BRA/Toyota), 1min27s265; 4.º - Juan Pablo Montoya (COL/McLaren-Mercedes), 1min27s425; 5.º - David Coulthard (GBR/Red Bull), 1min27s573; 6.º - Felipe Massa (BRA/Sauber-Petronas), 1min27s971; 7.º - Mark Webber (AUS/Williams-BMW), 1min28s269; 8.º - Jarno Trulli (ITA/Toyota), 1min28s366; 9.º - Jenson Button (GBR/BAR-Honda), 1min28s632; 10.º - Christian Klien (AUT/Red Bull), 1min28s634; 11.º - Nick Heidfeld (ALE/Williams-BMW), 1min29s172; 12.º - Rubens Barrichello (BRA/Ferrari), 1min29s227; 13.º - Ralf Schumacher (ALE/Toyota), 1min29s285; 14.º - Jacques Villeneuve (CAN/Sauber-Petronas), 1min29s332; 15.º - Robert Doornbos (HOL/Jordan), 1min29s370; 16.º - Takuma Sato (JPN/BAR-Honda), 1min31s364; 17.º - Tiago Monteiro (POR/Jordan), 1min32s346; 18.º - Narain Karthikeyan (IND/Jordan), 1min38s175.