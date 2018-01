F-1: Lucros com GPWC quadruplicarão Um esboço do Grand Prix World Championship, planejado pelas montadoras para substituir o Mundial de F-1 a partir de 2008, será levado aos donos das equipes antes do GP da Austrália. Segundo o jornal inglês The Times, com o GPWC as equipes quadruplicarão os US$ 190 milhões que recebem por ano. Enquanto isso, Michael Schumacher fez 36 anos, pronto para mais uma temporada.