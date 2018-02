F-1: Massa, de novo o mais rápido A exemplo do seu último dia de treinos, há uma semana em Barcelona, Felipe Massa foi o mais veloz, nesta quarta-feira, no segundo dia de testes coletivos em Jerez de la Frontera, na Espanha. O piloto da Sauber registrou 1min17s513 (59 voltas). Alguns pilotos têm os carros na versão 2005, mais lenta que a deste ano, enquanto ainda há equipes que os mantiveram como na temporada que terminou em Interlagos, por isso os tempos não dizem muito. Mas, está ficando cada vez mais evidente a ótima adaptação do modelo da Sauber aos pneus Michelin, como ocorreu com a BAR, ano passado, e o time inglês se tornou a sensação do campeonato. A Sauber, que corria com Bridgestone, pode crescer significativamente de produção também por conta desse casamento maior com os pneus franceses. A Bridgestone é a fornecedora da Ferrari e todo o desenvolvimento dos seus pneus é realizado pela escuderia italiana, o que costuma criar problemas para suas demais associadas, como era a Sauber. Os 15 pilotos das sete equipes em Jerez tiveram a oportunidade de trabalhar no asfalto molhado pela chuva, de manhã, e seco, à tarde. Massa usou os três tipos de pneus, chuva, intermediário e seco. "Fiquei contente com tudo, a adaptação do carro aos pneus e com os próprios pneus. A perspectiva para o ano que vem é boa, quem sabe poderemos incomodar os grandes, o que seria fantástico", disse. Nesta quarta e quinta o canadense Jacques Villeneuve será o piloto da Sauber no teste. Jarno Trulli, da Toyota, marcou o segundo tempo, 1min19s287 (53), seguido por Mark Webber, Williams, 1min20s171 (90). Enrique Bernoldi, brasileiro piloto de testes da BAR, fez o quarto tempo, 1min20s370 (48), e Luca Badoer, Ferrari, o quinto, 1min21s672 (60). Nick Heidfeld realizou o primeiro dia do seu vestibular na Williams. Sem preocupação excessiva com os tempos, conseguiu 1min22s713 (87), nono. Jenson Button, da BAR, não treinou, mas em entrevista ao The Guardian, inglês, afirmou que "vários pilotos, com um carro como o da Ferrari, podem bater Michael Schumacher." Já o alemão se prepara para disputar, sábado no Estade de France, em Paris, a Corrida dos Campeões, competição de velocidade numa pista montada dentro do estádio de futebol. Estará em jogo a Copa por equipes. O Brasil será representado por Felipe Massa e Tony Kanaan.