F-1: Massa é o mais rápido na Espanha O brasileiro Felipe Massa conseguiu, nesta terça-feira, o melhor tempo na primeira sessão de treinos que várias escuderias de Fórmula 1 estão realizando, ao longo desta semana, no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha. Já com a sua Ferrari, Massa cravou 1min19s070 na melhor de suas 91 voltas. O segundo melhor colocado foi outro brasileiro. Ricardo Zonta, piloto de testes da Toyota, fez 1min20s061 no melhor desempenho em 92 voltas. O terceiro foi o britânico Gary Paffett, da McLaren, com 1min20s226. Nesta terça, apenas quatro equipes participaram do treino - Ferrari, McLaren, Toyota e BMW-Sauber. A partir desta quarta, outras três escuderias iniciarão seus testes - Honda, Williams e Renault. Veja como ficou os tempos do treino desta terça: 1.º - Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1min19s070 2.º - Ricardo Zonta (BRA/Toyota) - 1min20s061 3.º - Gary Paffett (GBR/McLaren) - 1min20s226 4.º - Pedro de la Rosa (ESP/McLaren) - 1min20s318 5.º - Nick Heidfeld (ALE/BMW-Sauber) - 1min20s794 6.º - Franck Perera (FRA/Toyota) - 1min21s337