F-1: McLaren deverá ter time júnior Depois da Red Bull adquirir a Minardi, recentemente, e a Honda quase admitir que já em 2006 terá seu time júnior na Fórmula 1, agora é a vez de a McLaren fazer o mesmo para a temporada de 2007. Não houve anuncio oficial, ainda, mas a imprensa inglesa dá o negócio como certo. Há duas vagas em aberto na competição. Hoje, 10 times disputam o Mundial e a FIA aceita até 12. A partir daí, só adquirindo uma escuderia já existente. Parece não existir dúvida de que a iniciativa da McLaren se relaciona com o fato de a Honda ficar com uma das vagas e restar em aberto apenas mais uma. A Red Bull manterá seu time. A Minardi será a segunda equipe. Com as maiores liberdades concedidas pela FIA, como utilizar o chassi desenvolvido por outra escuderia, os três segundos times da Red Bull, Honda e McLaren poderão competir com o mesmo equipamento de suas organizações principais, assim como absorver os avanços experimentados ou mesmo servir de plataforma de testes de novas soluções e tecnologias. ?Os custos de um segundo time não são irreais?, disse Helmuth Marko, dirigente ligado à Red Bull, ainda no GP da Grã-Bretanha. O site da revista Autosport divulgou que o ex-piloto Jean Alesi, atualmente da equipe oficial da Mercedes no Campeonato Alemão de Turismo (DTM), será o responsável pela McLaren Júnior. Como curiosidade, Alesi tem imagem de ser pouco centrado e muito tempestivo, o oposto do apreciado por Ron Dennis, sócio e diretor executivo da McLaren, para alguém que trabalhe em sua equipe. O mesmo site sustenta que o grupo que seria responsável pelo Team Dubai, previsto em princípio para estrear na Fórmula 1 na próxima temporada, mas que deu para trás, é quem vai se associar à Honda para a criação da Honda Júnior. Trata-se da família Al Maktoum, idealizadora da categoria A1 GP, proprietária da empresa aérea Emirates.