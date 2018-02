F-1: McLaren domina segunda sessão O espanhol Pedro de la Rosa, piloto de testes da McLaren, com o tempo de 1min25s376, foi o mais rápido no segundo treino livre para o Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1, que será disputado domingo no Circuito de Albert Park, em Melbourne. Kimi Raikkonen, também da McLaren, ficou em segundo lugar, com 1min25s676. Felipe Massa, em sexto (1min26s357), foi o melhor brasileiro e Rubens Barrichello ficou em nono lugar (1min26s639). Michael Schumacher alcançou o quarta colocação com o tempo de 1min26s081. O terceiro treino livre em Melbourne tem início marcado para 19h (de Brasília) desta sexta-feira. Confirma os resultados do segundo treino livre: 1º) Pedro de la Rosa (ESP/McLaren-Mercedes/M), 1min25s376 2º) Kimi Raikkonen (FIN/McLaren-Mercedes/M), 1min25s676 3º) Nick Heidfeld (ALE/Williams-BMW/M), 1min25s940 4º) Michael Schumacher (ALE/Ferrari/B), 1min26s081 5º) Juan Pablo Montoya (COL/McLaren-Mercedes/M), 1min26s227 6º) Felipe Massa (BRA/Sauber-Petronas/M), 1min26s357 7º) Fernando Alonso (ESP/Renault/M), 1min26s562 8º) Jenson Button (ING/BAR-Honda/M), 1min26s611 9º) Rubens Barrichello (BRA/Ferrari/B), 1min26s639 10º) Giancarlo Fisichella (ITA/Renault/M), 1min26s667 11º) Ricardo Zonta (BRA/Toyota/M), 1min26s808 12º) David Coulthard (ESC/Red Bull-Cosworth/M), 1min27s017 13º) Ralf Schumacher (ALE/Toyota/M), 1min27s162 14º) Jarno Trulli (ITA/Toyota/M), 1min27s195 15º) Mark Webber (AUS/Williams-BMW/M), 1min27s329 16º) Jacques Villeneuve (CAN/Sauber-Petronas/M), 1min27s513 17º) Christian Klien (AUT/Red Bull-Cosworth/M), 1min27s544 18º) Takuma Sato (JAP/BAR-Honda/M), 1min27s891 19º) Narain Karthikeyan (IND/Jordan-Toyota/B), 1min28s168 20º) Robert Doornbos (HOL/Jordan-Toyota/B), 1min28s620 21º) Vitantonio Liuzzi (ITA/Red Bull-Cosworth/M), 1min28s926 22º) Tiago Monteiro (POR/Jordan-Toyota/B), 1min29s671.