F-1: McLaren faz melhor tempo em Jerez O espanhol Pedro de la Rosa, da McLaren, foi o mais rápido, nesta quarta-feira, em mais um dia de treinos livres no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha. Na melhor de suas 83 voltas, o piloto da escuderia inglesa marcou 1min16s410. A segunda melhor marca foi o australiano Mark Webber, da Williams, com 1min16s734, seguido do brasileiro Antonio Pizzonia, também da Williams, com 1min16s790. Ricardo Zonta, o outro brasileiro que entrou na pista, fez o sétimo melhor tempo (1min20s762) com a sua Toyota. Os treinos em Jerez servem de preparação para a próxima corrida da temporada de Fórmula 1, que acontecerá no dia 9 de outubro, em Suzuka (Japão). Na semana seguinte, o ano será encerrado com o GP da China, em Xangai. Confira os melhores tempos dos treinos desta quarta: 1.º - Pedro De la Rosa (McLaren) - 1min16s410 (83 voltas) 2.º - Mark Webber (Williams) - 1min16s734 (103) 3.º - Antonio Pizzonia (Williams) - 1min16s790 (79) 4.º - Alex Wurz (McLaren) - 1min16s834 (71) 5.º - Vitantonio Liuzzi (Red Bull) - 1min17s019 (109) 6.º - Ralf Schumacher (Toyota) - 1min17s652 (87) 7.º - Ricardo Zonta (Toyota) - 1min20s762 (70)