F-1: mercado deve mudar pouco Na Fórmula 1, o instante em que os negócios são acertados é o que mais conta para sua definição. E nesse sentido, a possibilidade de o atual quadro de pilotos e equipes mudar pouco em 2002 são grandes. Até mesmo a eventual saída de Rubens Barrichello da Ferrari já está sendo encarada pela própria imprensa italiana com outros olhos. Segundo se comentava hoje no circuito A1-Ring, o que está em discussão agora não é mais se o contrato será ou não renovado, mas a sua extensão. A notícia publicada pela revista de língua alemã Auto Motor und Sport, semana passada, tinha mesmo procedência. A Ferrari está oferecendo a Rubinho a possibilidade de continuar na equipe, apenas ano que vem, enquanto o piloto deseja um compromisso de duas temporadas. Como é provável que Rubinho ceda, aquela que poderia ser a única novidade entre os times grandes começa a ficar distante. Agora, as chances maiores de mudança dentre as equipes que vencem na F-1 estão na McLaren, caso Mika Hakkinen abandone as pistas, o que também segundo pessoas próximas a ele é pouco provável. Assim Ferrari, McLaren e Williams deverão se apresentar para a etapa de abertura do Mundial de 2002, salvo surpresa, com a mesma formação deste ano. Ralf Schumacher e Juan Pablo Montoya têm compromisso assinado já com a Williams. Com os três times definidos, como parece, a dupla da Jordan, Heinz-Harald Frentzen e Jarno Trulli não vai querer sair de onde está, o mesmo ocorrendo com Nick Heidfeld e Kimi Raikkonen, da Sauber. As grandes mudanças devem mesmo ficar para 2003, com a aposentadoria de Hakkinen, a possível saída de Barrichello da Ferrari e a dispensa de David Coulthard da McLaren. Há vários pilotos jovens hoje que, dentro de menos de dois anos, deverão ser os que vão lutar pelas vitórias na F-1. No centro desse mercado futuro está Jenson Button, mesmo andando lá atrás na Benetton. Depois vêm Kimi Raikkonen, finlandês, Nick Heidfeld, alemão, e Fernando Alonso, espanhol, que em cinco corridas na F-1, este ano, deixaram excelente impressão. Há ainda o caso Montoya, que a exemplo de Button tem o contrato preso a Frank Williams. Como o dirigente inglês terá de se definir por dois dos três pilotos que tem - o outro é Ralf Schumacher -, um deles irá sobrar. E lugar para ele, seja quem for, num time de ponta não vai faltar.