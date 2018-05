F-1: Mercedes-Benz nega contratação de Schumacher

A Mercedes-Benz classificou como "especulação" neste sábado a contratação do alemão Michael Schumacher para ser um dos pilotos de sua escuderia na Fórmula 1. A empresa, no entanto, não desmentiu a possibilidade de negociar com o heptacampeão mundial no futuro.

Uma porta-voz da montadora evitou comentar as informações da revista Focus sobre a iminente contratação de Schumacher como parceiro de equipe do também alemão Nico Rosberg.

Pouco depois, a edição eletrônica do jornal Bild dava como certa a contratação de Schumacher já na próxima semana.

Os rumores sobre a contratação de Schumacher pela Mercedes-Benz circulam há vários dias na Alemanha. A imprensa diz que o piloto poderá receber de 3,5 milhões (R$ 9 milhões) a 7 milhões de euros (R$ 18 milhões), e que o contrato entre as partes vai depender de um exame médico.

Schumacher atualmente é assessor da Ferrari, com quem tem a opção de renovar seu contrato por mais três anos. Aparentemente, porém, ele parece estar negociando o fim de seus compromissos com a escuderia italiana.

"Schumacher está em forma e se sente bem. Os últimos testes foram completamente positivos", disse à edição eletrônica do Bild uma fonte a par das negociações com a Mercedes.