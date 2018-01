F-1: Michelin domina 1ª sessão de treinos Os carros equipados com os pneus Michelin dominaram a primeira sessão de treinos livres para o GP da Europa de F-1 e, nesta sexta-feira, conseguiram ficar com 9 das 10 primeiras posições. O francês Oliver Panis (Toyota) foi o mais rápido ao cravar o tempo de 1min31s197, superando o australiano Mark Webber (Jaguar), que fez 1:31.224. Kimi Raikkonen (McLaren) foi o terceiro, com 1:31.260. O único carro com pneu Bridgeston entre os 10 foi a Ferrari de Michael Schumacher, que marcou justamente o 10º tempo. Antônio Pizzonia (Jaguar) foi o sexto, Cristiano da Matta (Toyota) foi o 9º e Rubens Barrichello marcou apenas a 12ª posição. O treino pré-classificatório, que definirá a posição de entrada na pista dos pilotos no sábado acontece ainda hoje. O GP da Europa será disputado no domingo, a partir das 9 horas (Brasília).