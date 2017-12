F-1: Midland resolveu banir o amarelo A equipe Midland de Fórmula 1 deixará o amarelo de sua antecessora Jordan. Nesta terça-feira, ao formalizar sua inscrição para a temporada 2006, mostrou como será seu novo lay out: uma combinação de vermelho, prata e negro. Sob o nome oficial de MF1 Team, a escuderia fará seus primeiros testes com o MF1-Toyota M16 no começo de dezembro, no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha, com os pilotos Tiago Monteiro, português, e Christijan Albers, holandês. Sobre a desistência do amarelo, a explicação é de que a Midland pretende ter ?uma identidade própria e totalmente diferente das outras equipes?, segundo comunicado da Midland. A Red Bull admitiu que terá de esperar até março para apresentar seu carro 2006 (com motor Ferrari): somente mesmo na etapa de abertura ? o GP do Bahrein. Christian Horner, chefe de equipe, havia dito na semana passada que o carro ? agora os motores serão V8 ? iria para a pista no fim de dezembro, às vésperas do Natal. Mas, nesta terça, um porta-voz da escuderia disse que a apresentação não será antes da abertura ? em 12 de março (a maioria das equipes está planejando apresentar seus carros em janeiro). A Red Bull, que comprou a Minardi, ainda tem de anunciar o parceiro do piloto escocês David Coulthard. O italiano Vitantonio Liuzzi e o austríaco Christian Klien estão na briga pela vaga de titular na equipe ? que dividiram na última temporada. O anúncio do segundo piloto provavelmente será no fim deste mês ou, no máximo, no início de dezembro, disse Horner.