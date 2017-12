F-1: Minardi vai testar 13 pilotos A escuderia italiana Minardi - - última colocada na classificação do Campeonato Mundial de F-1 deste ano - anunciou nesta quarta-feira que pelo menos 13 pilotos participarão dos testes para ocupar uma vaga na equipe em 2005. Uma das apostas será com o piloto venezulano Pastor Maldonado, que vai participar dos treinos marcados para o final deste mês no circuito de Misano. Vencedor do campeonato de Fórmula Renault V6 da Itália em 2003, Maldonado participou este ano dos campeonatos Fórmula Renault 2000 e V6. "Na Minardi sempre tentamos promover jovens talentos", disse o diretor Paul Stoddart. "Apesar de Pastor ter pouca experiência na categoria, sua trajetória demonstra que tem talento natural", argumentou o dirigente. Além de Maldonado, o português Tiago Monteiro também vai concorrer à vaga.