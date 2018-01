F-1: montadoras recebem concessões Menos de 24 depois de as montadoras que investem na Fórmula 1 ameaçarem criar um campeonato paralelo, Leo Kirch, empresário alemão, ofereceu a elas 25% dos 75% que possui da Slec e direito a veto em várias decisões importantes da holding que comercializa os direitos de TV do Mundial. "Não há planos de levar a Fórmula 1 para as TVs a cabo", disse Hartmut Schultz, assessor de imprensa do grupo Kirch. Esse era o maior temor da Associação das Montadoras Européias de Automóveis (ACEA). Leo Kirch enviou hoje uma carta à ACEA oferecendo uma série de concessões, provavelmente não aceitas pelo empresário na primeira reunião ocorrida semana passada. Dentre elas acha-se a possibilidade de aquisição de 25% da Slec, a não aceitação de transmissões tipo pay-per-view e direito a veto à definição do número de provas e sua localização geográfica. Schultz disse que a intenção de Leo Kirch é manter o campeonato nas TVs abertas e tornar a Fórmula 1 um esporte de massa. Em Genebra, sede da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Bernie Ecclestone assumiu hoje o cargo de diretor executivo da Slec por mais cinco anos. Ele é sócio com 25% da holding. "Asseguro minha vigília à manutenção das transmissões pelas TV abertas e direcionadas aos países que atendam o melhor interesse das equipes, montadoras e patrocinadores", afirmou. Essas foram condições essenciais para que eu aceitasse continuar na direção da Slec por mais cinco anos." Diante da distensão proporcionada por Leo Kirch, agora é possível que se chegue a um acordo sobre quem vai coordenar os rumos da Fórmula 1.