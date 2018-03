F-1: Montoya é o melhor no 3º treino O piloto colombiano Juan Pablo Montoya fez o melhor tempo (1min16s197) na terceira sessão de treinos livres do Grande Prêmio de Mônaco, enquanto que o líder do Mundial, o espanhol Fernando Alonso (Renault), foi o quarto, com 1min16s513. O alemão Michael Schumacher (Ferrari) ficou em quinto, com 1min16s803, e seu companheiro de equipe Rubinho Barrichello foi o nono, com 1min17s475.