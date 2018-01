F-1: Mosley se reunirá com 12 pilotos Apenas 12 pilotos confirmaram presença, nesta quarta-feira, numa reunião proposta pelo presidente da FIA (Federação Internacional de Automobilismo), Max Mosley, para discutir questões de segurança nos circuitos da Fórmula 1. De acordo com um comunicado oficial da entidade, o encontro acontecerá no próximo dia 1º, em Cannes (França). ?Apesar da lamentável pequena quantidade de pilotos que confirmaram sua vontade de ir à reunião, a FIA vai realizar o encontro?, disse Mosley, através do diretor de comunicação da entidade, Richard Woods, que não divulgou a lista dos participantes. Um dos pilotos mais engajados na campanha por maior segurança é o escocês David Coulthard, da Red Bull. Ele pede o aumento das medidas de segurança para os treinos livres.