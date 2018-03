F-1 muda os treinos de classificação Não foram necessárias nem mesmo as três primeiras etapas do campeonato, proposta por alguns chefes de equipe, para que o atual regulamento esportivo, experimentado na Austrália, na cobertura do mundial, fosse alterado. Para a corrida de Manama, em Bahrein, dia 4, a primeira num país do Oriente Médio, a programação do sábado à tarde, onde são disputadas as sessões de pré-classificação e a classificação para o grid será distinta. As emissoras de TV representam a maior fonte de renda da empresa que administra a competição, Fórmula One Manegement ( FOM) é a venda dos direitos de tevê que garantem as equipes o dinheiro que lhes é repassado pela FOM e que tanta discussão já gerou entre as montadoras donas de escuderias e Bernie Ecclestone, presidente da FOM. Portanto, nada mais sensato do que atendê-las. Depois de as duas sessões na prova de Sepang, sábado, terem se estendido por mais de duas horas, enquanto Michael Schumacher necessitou apenas de uma hora e 31 minutos para completar as 56 voltas da GP da Malásia e vencer, as emissoras deram um ultimato a todos na Fórmula Um: ?do jeito que está nós não transmitimos mais nada?. Vale lembrar que o contrato de patrocínio entre as equipes e as empresas lhes garante tantos minutos de visibilidade, aos sábados durante a pré e a classificação. A eventual não transmissão regular das sessões implicaria a revisão dos contratos e, claro, redução nos valores investidos. Não é difícil compreender, agora, porque os chefes de equipes resolveram por unanimidade aprovar a mudança proposta pela FIA , atendendo a solicitação das emissoras de TV. A pré-classificação começará, em Manama às 13 horas e não mais às 14 horas. E a classificação em si, às 14 horas. Haverá intervalo um pouco maior que os dois minutos estabelecidos até Sepang entre uma sessão e outra. Com isso, a grande maioria das Tvs que adquiriram os direitos de transmitir o mundial, a preços milionários - Itália, Alemanha, Grã Bretanha, França e Japão, por exemplo, pagam US 56 milhões por ano - irão, com o novo formato, concentrar-se apenas na segunda sessão, das 14 às 15 horas, a que de verdade define o grid. Mesmo porque a primeira sessão, a pré classificação, provou ser, quando associada à classificação como este ano, um fracasso. Os pilotos são, em geral, mais velozes na classificação que na pré classificação, o que não faz sentido, já que na pré teoricamente os carros deveriam estar o mais leve possível para garantir uma das últimas posições a sair para a pista na classificação. ? Essa pré classificação não faz sentido. O preço que você paga se errar é muito alto. E o que você ganha se for o primeiro é quase nada ? explicou Rubens Barrichelo na Malásia. Os chefes de equipe enviaram documento à FIA, nesta quarta-feira, concordando com as mudanças e a entidade solicitou aos membros do seu Conselho Mundial que votação também a alteração por fax. SCHUMACHER - Até onde se sabe os prêmios por conquista não colaboram com muita coisa para aumentar sua conta bancária. Assim, as duas vitórias nas duas primeiras etapas do campeonato não o fizeram mais rico. No ranking dos esportistas mais bem pagos de 2003, o alemão aparece em segundo, com um faturamento de U$ 64 milhões. O campeão é o golfista norte-americano Tiger Wods com U$ 103 milhões. O jogador de futebol inglês David Beckham, do Real Madri, vem em terceiro - U$ 36,1 milhões.