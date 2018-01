F-1: na 2ª começa corrida contra a fome Para Claudia Troncoso, o GP de F-1 começa na segunda-feira. Nesse dia, a cientista social estará no portão 7 do autódromo para orientar dezenas de veículos que vão chegar para completar uma das etapas de uma verdadeira corrida contra o tempo: pegar os alimentos que sobram do evento para encaminhá-los à instituições que necessitam de ajuda. É o projeto de redistribuição de excedentes, que Claudia executa há seis anos na corrida de Fórmula 1. Leia mais no Jornal da Tarde