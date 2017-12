F-1: neve suspende treinos em Ímola A neve antecipou o fim dos testes que Ferrari e Williams vinham realizando no circuito de Ímola, na Itália. Durante praticamente todo o dias as equipes esperaram que o tempo melhorasse, mas foi em vão. Juan Pablo Montoya (Williams) chegou a arriscar umas voltas, mas teve de interromper o testes, pois a temperatura estava ao redor de zero graus e havia muito gelo no asfalto. A Ferrari nem isso. O time italiano nem chegou a ir à pista e, sem opção, resolveu voltar para Maranello. A McLaren havia decidido suspender os treinos no dia anterior, diante das previsões pouco otimistas do serviço de meteorologia.