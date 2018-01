F-1: novas mudanças provocam polêmica Apesar de a temporada que acabou nesta madrugada ter sido um sucesso, principalmente se comparada com a do ano passado, o Mundial de 2004, previsto para começar dia 7 de março, na Austrália, terá importantes mudanças no regulamento. A que mais irá afetar pilotos e equipes é uma novidade em 54 anos de Fórmula 1: cada piloto terá direito a apenas um motor por GP. ?É uma alteração radical em tudo o que se fez até agora. Acho possível, sim, que a atual ordem de forças seja revista?, afirma Mario Theissen, diretor da BMW, fornecedora de motor da Williams. Leia mais no Estadão