F-1 opta pela volta da eletrônica Agora só falta o Conselho Mundial da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) aprovar: as próprias equipes de Fórmula 1 desejam, por unanimidade, a volta de vários recursos eletrônicos à competição. Ontem, representantes das escuderias, reunidos em Londres, definiram o texto final da mudança no regulamento, para entrar em vigor a partir da quinta etapa do campeonato, o GP da Espanha, dia 29 de abril. Os pilotos tiveram participação na decisão. Leia matéria completa no Estado