F-1: Pantano é impedido de treinar Nem tudo na Fórmula 1 se processa da maneira mais profissional, como muita gente pensa. Nesta sexta-feira, por exemplo, o piloto italiano Giorgio Pantano, da Jordan, foi avisado pelo sócio e diretor geral da equipe, Eddie Jordan, de que não iria treinar. Estava já de macacão e tudo. Motivo: seus patrocinadores não pagaram a parcela acertada com a Jordan. Pantano permaneceu no telefone, tentando esclarecer tudo com as duas empresas que o apóiam enquanto os pilotos trabalhavam no circuito Gilles Villeneuve. "Ele tem problemas particulares por isso não está aqui", afirmou Eddie Jordan em seu comunicado. Ian Philips, diretor comercial, confirmou, no entanto, tratar-se de uma questão financeira. Não teriam sido pagas algumas parcelas dos 5 milhões de euros estabelecidos em contrato por toda a temporada. Pantano conta com investimentos das empresas italianas Phard, uma griffe de moda, e da financeira TB. Quem acabou sendo beneficiado pela questão foi o jovem alemão Timo Glock, terceiro piloto da Jordan, que deverá disputar neste sábado a sessão que definirá o grid e fazer a sua estréia em corrida domingo. Em contrapartida, a Petrobras aumentou sua participação como patrocinadora e parceira técnica da Williams. Desde esta sexta-feira os carros de Juan Pablo Montoya e Ralf Schumacher têm na porção superior das laterais a marca da gasolina especial Podium, disponível já no mercado desde o ano passado. A Williams que não pensa em outra coisa a não ser poder definir o quanto antes a sua dupla de pilotos para 2005. Sam Michel, novo diretor-técnico da equipe, não escondeu, no Canadá, que um dos fatores que colabora muito para a Ferrari ser tão eficiente é o "elevado interesse de seus pilotos em fazer a equipe crescer, trabalhar junto, formar um grupo de ação." Sam Michel disse que Montoya e Ralf não são o caso. Os dois deixarão a Williams no fim do ano. Nesse sentido comenta-se no paddock que um dos motivos de a Jaguar, de repente, perder competitividade, é uma cláusula no contrato de Mark Webber, muito cotado para se transferir para a Williams. Se a Jaguar não estiver entre as seis primeiras entre os construtores até a metade do campeonato, o GP dos Estados Unidos, ele estaria livre para se transferir para outro time. A Jaguar, hoje, tem 3 pontos e está em oitavo entre as escuderias, na frente apenas da Jordan e da Minardi. Nesta sexta-feira, Sam Michel classificou Webber como "o piloto ideal" para assumir esse espírito de equipe na Williams. Semana passada, o competente australiano declarou que não poderia mostrar seu real valor num time como a Jaguar, "que não evolui como exige a Fórmula 1. De olho numa das vagas da Williams está Giancarlo Fisichella, da Sauber. Ele assume a condição de postulante. "Gostaria muito de correr num time que me desse a chance de mostrar o que posso fazer, o que não tive até agora na F-1." Ele acredita que se repetir os bons resultados que já obteve em Montreal poderá impressionar Frank Williams na hora certa. O italiano já terminou o GP do Canadá duas vezes em segundo, 1998 e 1999, pela Benetton, e duas vezes em terceiro, 1997, Jordan, e 2000, Benetton, mesmo sem estar em organizações vencedoras, como disse. "Infelizmente até agora meu celular não tocou para alguém que dissesse ser por parte de Frank Williams."