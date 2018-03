F-1: piloto de testes faz melhor tempo O piloto de testes da Williams, o espanhol Marc Gene, foi o mais rápido no terceiro e último dia de treinos que várias equipes realizam no circuito francês de Magny-Cours. Com o tempo de 1:14.404, o piloto catalão foi o mais rápido dos três dias de treinamentos. O alemão Michael Schumacher (Ferrari), fez o segundo tempo do dia, com 1:14.497 e o escocês David Couthard (McLaren) foi o terceiro, com a marca de 1:14.588. O brasileiro Rubens Barrichello (Ferrari) deu 93 voltas e na melhor delas, fez o tempo de 1.15.168, obtendo apenas a sétima colocação. A próxima etapa do Mundial de Pilotos de Fórmula Um está marcada para o dia 10 de junho, no Canadá. Veja os tempos de hoje em Magny-Cours: 1 - Marc Gené (ESP) Williams 1.14.401 (94 voltas) 2 - Michael Schumacher (ALE) Ferrari 1.14.497 (95 voltas) 3 - David Coulthard (ESC) McLaren 1.14.588 (101 voltas) 4 - Olivier Panis (FRA) BAR 1.14.728 (73 voltas) 5 - Jarno Trulli (ITA) Jordan Honda 1.14.887 (59 voltas) 6 - Ricardo Zonta (BRA) Jordan Honda 1.15.088 (79 voltas) 7 - Rubens Barrichello (BRA) Ferrari 1.15.168 (93 voltas) 8 - Jos Verstappen (HOL) Arrows 1.15.379 (77 voltas) 9 - Pedro de la Rosa (ESP) Jaguar Ford 1.15.753 (74 voltas) 10 - Enrique Bernoldi (BRA) Arrows 1.15.872 (92 voltas) 11- Luciano Burti (BRA) Prost 1.16.274 (78 voltas) 12 - Jenson Button (ING) Benneton 1.16.515 (53 voltas)