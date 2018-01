F-1 pode incluir Argentina no calendário A cidade de Buenos Aires poderá ter um Grande Prêmio de Fórmula 1 a partir de 2005, segundo informou nesta segunda-feira o vice-presidente da Argentina, Daniel Scioli. O vice-presidente contou que se reuniu com o presidente da FIA, o britânico Bernie Ecclestone, no final de semana para tratar do assunto e saiu do encontro bastante otimista. ?Ecclestone condicionou a inclusão da Argentina no calendário ao fechamento de acordos comerciais e de reformas no autódromo, como o aumento de capacidade e reparos na pista?, disse Scioli, em entrevista coletiva na embaixada argentina em Roma. O vice-presidente observou, no entanto, que o governo não pretende colocar dinheiro público nas obras. A idéia, segundo ele, é buscar parcerias junto a iniciativa privada. As empresas fariam as reformas necessárias e teriam como contra-partida o direito de exploração comercial do circuito. Para Scioli, os esforços para levar um Grande Prêmio de Fórmula 1 para a Argentina, faz parte de ?um amplo processo de reconstrução da imagem do país?, que tenta sair da mais grave crise econômica de sua história.