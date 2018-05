F-1 pode mudar pontuação para primeiros colocados

O conselho da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) analisará uma proposta para mudar o sistema de pontuação na Fórmula 1, com 25 pontos aos pilotos que terminarem em primeiro lugar em vez dos 10 atuais.

Vinda do grupo presidido pelo inglês Bernie Ecclestone, chefão da categoria, a sugestão é que sejam dados 25 pontos ao primeiro, 15 ao segundo, 10 ao terceiro, 8, 6, 5, 3, 2 e 1 para o nono colocado.

O sistema atual é de 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 ponto, até o oitavo. A justificativa seria o aumento para 13 equipes no grid de largada.

Esta foi a primeira reunião desde a assinatura do Pacto da Concórdia entre a FIA e as equipes, já com Jean Todt como presidente da federação.

Todas as propostas, que incluem itens sobre regulamentos técnicos e esportivos, serão submetidas à aprovação.

Também foi autorizada a mudança do nome da Brawn para Mercedes, sua nova proprietária, mas a escuderia seguirá recebendo os pagamentos em função de seus resultados históricos.

"Esta medida foi adotada em caráter excepcional devido ao longo compromisso da Mercedes-Benz com a Fórmula 1", disse uma nota da FIA.