F-1 pode ter resultados anulados A revista inglesa Autosport, seguramente a mais respeitada na Fórmula 1, publicou na sua última edição que se Frank Williams, da Williams, e Ron Dennis, McLaren, obtiverem êxito na arbitragem solicitada contra a decisão da FIA, de mudar o regulamento como fez este ano, os resultados das três primeiras etapas do campeonato poderão ser anulados. A concordância com as novas regras surgiu apenas depois da prova de Ímola. Dessa forma, os GPs da Austrália, Malásia e Brasil foram disputados sem que houvesse unanimidade quanto ao regulamento, o que contraria o que está escrito no Acordo da Concórdia.