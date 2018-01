F-1 prosseguem com treinos na Europa A Fórmula 1 nem bem chegou à Europa, nesta terça-feira, e várias equipes já treinaram. Em Mugello, na Itália, pista da Ferrari, Felipe Massa completou 76 voltas e Luca Badoer, 55 com o novo carro da equipe, F2003-GA. Já no circuito Paul Ricard, na França, Williams e Toyota trabalharam para tentar diminuir a diferença que as separam das demais. Nesta quarta-feira a surpreendente McLaren inicia seus ensaios na pista próxima à Marselha com três carros. O objetivo da Ferrari é claro: ganhar o máximo de quilometragem com o F2003-GA para evitar mais surpresas em Ímola, na frente da sua torcida. Massa completou nesta terça-feira 398,6 quilômetros e Badoer, 288,4. Ou seja, concluíram 2,2 GPs. A pista de Mugello tem 5.245 metros de extensão. Desta quarta até sexta-feira Michael Schumacher e Rubens Barrichello farão o mesmo. Até o GP do Brasil, o único piloto que havia simulado uma corrida com o F2003-GA havia sido Rubinho, pouco antes da prova da Malásia. O número de voltas de Massa e Badoer revela que a maior preocupação da Ferrari não é com a velocidade, mas a resistência de seu novo carro. Mudanças nas regras - A reunião entre representantes das equipes e Max Molsey, presidente da FIA, e Bernie Ecclestone, promotor do Mundial, para analisar o que deveria ser alterado no regulamento já para a próxima prova da temporada, foi transferida desta quarta-feira para dia 17, quinta-feira anterior à corrida de Ímola. Dessa forma, ao menos para a quarta etapa do Mundial não deverá haver mudança na regra que impõe a existência de apenas um tipo de pneu de chuva. Para que os pilotos passem a dispor de dois tipos desses pneus, e com isso evitem boa parte dos problemas e riscos de Interlagos, será necessário que os dez representantes das equipes mais Mosley e Ecclestone votem favoravelmente. Mas já há resistência por parte das equipes da Michelin. Os pneus franceses, ao menos em Interlagos, mostraram-se mais eficientes no molhado.