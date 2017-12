F-1: prostitutas não podem trabalhar A população, predominantemente católica, protestou e as autoridades de Mogyorod, próxima do Autódromo de Hungaroring, local, domingo do GP da Hungria de Fórmula 1, decidiram proibir a atividade de prostitutas nos arredores do circuito durante o fim de semana. No ano passado, um "acampamento erótico" foi especialmente montado perto da pista, com cabines de compensado de madeira, banheiros portáteis e chuveiros. Na Hungria, existe uma lei, aprovada pelo Parlamento em 1999, estabelecendo que em todas as cidades onde exista "movimento considerável de prostitutas" é obrigatório dispor de um local específico para "a prática do ofício", sendo proibido o trabalho em outro local (praças e ruas, por erxemplo). As prostitutas prometem protestos. De qualquer maneira, elas deverão burlar a proibição deste ano com a conivência dos proprietários dos hotéis. A polícia já declarou que estará muito ocupada controlando o trânsito.