F-1: Ralf bate recorde em Jerez O piloto alemão Ralf Schumacher, da Williams, quebrou o recorde da pista de Jerez de la Frontera, na Espanha. Nos treinos desta sexta-feira, ele conseguiu o tempo de 1:17.611, baixando a marca anterior, de 1:18.392, que estava em poder do piloto de testes da Ferrari, Luca Badoer desde dezembro do ano passado. Além ver o recorde superado, Badoer levou um susto nos treinos de hoje. Ele perdeu o controle do carro numa curva e bateu de frente contra a barreira de pneus. Apesar do choque violento, o piloto escapou ileso. Veja os tempos de hoje em Jerez 1. Ralf Schumacher (ALE) Williams 1:17.611 - 75 voltas 2. Kimi Raikkonen (FIN) McLaren 1:17.944 - 83 3. Luca Badoer (ITA) Ferrari 1:18.962 - 47 4. Cristiano Da Matta (BRA) Toyota 1:19.015 - 67 5. David Coulthard (ING) McLaren 1:19.118 - 58