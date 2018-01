F-1: Ralf é o mais rápido em Jerez O piloto alemão Ralf Schumacher, da Toyota, foi o mais rápido nesta quarta-feira, no primeiro dia de treinos que sete escuderias da Fórmula 1 realizam no circuito de Jerez de la Frontera até a próxima sexta. Ralf fez um tempo de 1min.17s.633, seguido do britânico Jenson Button, da BAR (1.17.733), e do francês Franck Montagny, piloto de testes da Renault (1.17.765). Entre os brasileiros, Felipe Massa, da Sauber, fez o quarto tempo do dia, enquanto Ricardo Zonta, da Toyota, fez o 10º e Antônio Pizzonia, testando para a Williams, fez a 14º marca, a pior entre todos os pilotos. Veja os tempos do treino: .1. Ralf Schumacher (ALE/Toyota) 1.17.633 (57 voltas.) .2. Jenson Button (GBR/BAR-Honda) 1.17.733 (77) .3. Franck Montagny (FRA/Renault) 1.17.765 (69) .4. FelipeMassa (BRA/Sauber) 1.18.000 (65) .5. Giancarlo Fisichella (ITA)Renault) 1.18.069 (75) .6. Anthony Davidson (GBR/BAR-Honda) 1.18.428 (63) .7. Vitantonio Liuzzi (ITA/Red Bull) 1.18.449 (82) .8. Juan Pablo Montoya (COL/McLaren-Mercedes) 1.18.584 (26) .9. Alex Wurz (AUT/McLaren-Mercedes) 1.18.712 (89) 10. Ricardo Zonta (BRA/Toyota) 1.18.759 (42) 11. Christian Klien (AUT/Red Bull) 1.19.010 (81) 12. Nico Rosberg (ALE/Williams) 1.19.510 (46) 13. Olivier Panis (FRA/Toyota) 1.22.422 (22) 14. Antônio Pizzonia (BRA/Williams) 1.30.663 (08).