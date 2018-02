F-1: reação em massa contra a Ferrari O GP da França, domingo, no circuito de Magny-Cours, será o décimo da temporada e o primeiro da segunda metade do Mundial. Nas nove etapas disputadas até agora, o campeonato teve surpresas positivas, como BAR e Renault, e negativas, a exemplo da McLaren. O que não mudou foi a Ferrari. E nem a equipe esperava: avançou bem mais que a concorrência. Apesar da reação adversária, não há perspectivas de mudanças radicais daqui para a frente. O que de mais importante aconteceu nessa primeira metade do Mundial? "O crescimento da nossa equipe", disse em Indianápolis David Richards, da BAR. Os resultados de Jenson Button e Takuma Sato, seus pilotos, comprovam que Geoff Willis, o projetista do modelo 006, e Shuhei Nakamoto, do motor Honda, são os maiores responsáveis pelo maior avanço entre as equipes. "É realista pensarmos em conquistar nossa primeira vitória na segunda metade do campeonato", afirmou Button, nos Estados Unidos. Depois de ficar a dois pontos do campeão do mundo, Michael Schumacher, em 2003, seria lógico se pensar que Kimi Raikkonen teria chances de lutar pelo título este ano. Tudo o que conseguiu até agora, porém, foi terminar três corridas, em 8.º, 5.º e 6.º. "Sabemos o que nos levou a essa situação", disse durante o GP dos EUA, Ron Dennis, diretor da McLaren. O novo carro, MP4/19B, que deve estrear domingo, é o fruto dos ensinamentos adquiridos com os erros do MP4/19. "Buscamos menos os extremos na versão B", explicou Dennis. Juan Pablo Montoya foi preciso na análise da performance da Williams, time que muitos imaginaram poderia afrontar a Ferrari. "O FW26 é melhor em tudo em relação ao carro de 2003. Mas nosso salto não foi suficiente para ser mais veloz que a Ferrari. Eles avançaram mais que nós." A escuderia de Frank Williams também colocará na pista pela primeira vez, domingo, uma nova versão do FW26. Mas o próprio modelo usado até agora já representou um novo estágio para a Williams. O FW26 tem sido bem mais rápido que o FW25, de 2003, nos seus tempos de classificação, como nas quatro últimas etapas do campeonato. No GP dos EUA, 886 milésimos, no do Canadá, 3s254, Europa, 2s265, e de Mônaco, 914 milésimos. O que ocorreu foi que a Ferrari conseguiu ser ainda mais rápida. Entre os seus melhores tempos nos grids dessas corridas de 2003 para cá as diferenças foram maiores: 1s571, 2s692, 3s204, e 1s128. No Canadá a Ferrari tinha gasolina para duas paradas diante de três da Williams. Em outras palavras, a Williams se aproximaria bem da Ferrari se os italianos não tivessem concebido um modelo tão eficiente como o F2004, vencedor de 8 das 9 provas realizadas, todas com Michael Schumacher. A respeito dessa hegemonia, o alemão afirmou em Indianápolis: "Até a abertura do Mundial, ninguém na Ferrari imaginava que teríamos um campeonato tão espetacular." As novas Williams e McLaren poderão vencer a Ferrari? Seria a surpresa mais positiva da segunda metade da temporada para a própria Fórmula 1.